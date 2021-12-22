Партнерша избитого фигуриста-чемпиона обратилась к нему

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва отреагировала на инцидент с избиением ее бывшего партнера Дмитрия Соловьева в Москве. Россиянка выcказалась в Instagram.

Спортсменка обратилась к фигуристу, пожелав ему скорейшего выздоровления и восстановления. «Ты знаешь, я всегда готова помочь и быть рядом, если это нужно. Что бы ни происходило», — добавила Боброва.

Фигуристка также отметила, что произошедшее ее шокировало. «Когда это происходит с твоим близким человеком, ты чувствуешь себя бессильным», — отметила она.

Соловьев стал жертвой нападения 21 декабря, когда вступился за свою девушку. Злоумышленники были задержаны, а пострадавший госпитализирован с травмой головы.

Вместе с Бобровой Соловьев завоевал золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018. Обе медали были добыты в командных соревнованиях.