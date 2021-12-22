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Бывший хоккеист сборной России отреагировал на отказ НХЛ пускать игроков на ОИ

Экс-игрок сборной России Дарюс Каспарайтис оценил отказ НХЛ пускть хоккеистов на Олимпиаду

Фото: Mike Blake / Reuters

Олимпийский чемпион по хоккеию и бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис оценил решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая отказалась пускать игроков на Олимпиаду в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

49-летний эксперт отметил, что шансы сборной России на победу в хоккейном турнире Игр в Пекине возросли. По мнению Каспарайтиса, на Олимпиаде смогут проявить себя молодые хоккеисты российской команды. Он также признался, что расстроен тем, что Олимпиада останется без хоккеистов НХЛ. Он также обратил внимание на то, что такое решение стало ударом для возрастных спортсменов, которые, вероятно, лишились шанса выступить на Олимпийских играх.

Ранее отказ НХЛ пускать игроков в Пекин прокомментировал российский журналист Дмитрий Губерниев. Он также выразил разочарование решением лиги.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игра стало известно ранее 22 декабря. Решение было принято на фоне возросшего количество случаев заражения коронавирусом в лиге.

В 1992 году Каспарайтис стал олимпийским чемпионом в составе Объединенной команды. Вместе со сборной России он такжы выигрывал серебро и бронзу Игр.

Николай Костюков
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