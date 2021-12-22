Губерниев оценил отказ НХЛ пускать игроков на Олимпиаду в Пекин

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не пускать игроков в сборные для участия в Олимпиаде в Пекине.

Губерниев признался, что расстроен и разочарован отсутствием игроков НХЛ на Олимпиаде. «Олимпиада без игроков НХЛ — как свадьба без невесты. На Олимпиадах должны играть сильнейшие. И это решение НХЛ — моя болельщицкая и журналистская боль. Но выходить на площадку, выигрывать Игры нужно», — считает журналист. Он выразил надежду, что российская сборная сумеет одержать победу в хоккейном турнире в более уверенной манере, чем в 2018-м.

Губерниев также высмеял предположение американского журналиста и инсайдера Фрэнка Серавалли, который предполагает, что подобная позиция НХЛ может спровоцировать перенос Игр на 2023 год. «Скорее США переименуют в Соединенные штаты Сходни. Серьезно верите, что Олимпиаду перенесут за месяц до ее начала? Человек лепит горбушки. Игры состоятся вне зависимости от игроков НХЛ. При всей моей любви к этому виду спорта, люди будут смотреть лыжные гонки и биатлон под мой великолепный комментарий», — убежден Губерниев.

О решении НХЛ стало известно ранее 22 декабря. Отмечается, что оно продиктовано возросшим количеством случаев заражения игроков лиги коронавирусом.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года.