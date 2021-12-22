Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыта оценка студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в МГУ

Родители Тепляковой сообщили, что за экзамен по психологии в МГУ девочка получила двойку
Алиса Теплякова

Алиса Теплякова. Кадр: видео Первый канал / YouTube

Раскрыта оценка девятилетней студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Алиса Теплякова получила двойку. Соответствующая информация опубликована в ЖЖ семьи Тепляковых.

Родители девочки в блоге сообщают, что комиссия поставила оценку 22 декабря.

«Разумеется, неуд (неудовлетворительно — прим. «Ленты.ру»). С мотивировкой "знания фрагментарные, а не системные". При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», — говорится в сообщении.

21 декабря стало известно, что отец девочки Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. После потасовки мужчина обратился в полицию и заявил, что его ребенка незаконно удерживали «почти два часа, заставляя делать то, на что родители не давали согласия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
На Украине попросят мир признать голодомор геноцидом
В Роспотребнадзоре указали на бессмысленность новых запретов на авиасообщение
Раскрыта оценка студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в МГУ
Экономист назвал условие остановки роста цен на газ в Европе
Умер создатель ботокса
В МГУ заявили о готовности оказать психологическую помощь девятилетней студентке
После гибели российских военных под лавиной в Южной Осетии завели дело
Захарова ответила на обвинения США в нарушении правил ВТО
В Кремле рассказали о позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам
Собянин заявил об ужесточении контроля за мигрантами в 2022 году
Российский фигурист-чемпион был пьян во время избиения
«Дочка» «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter