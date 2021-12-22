Раскрыта оценка студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в МГУ

Раскрыта оценка девятилетней студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Алиса Теплякова получила двойку. Соответствующая информация опубликована в ЖЖ семьи Тепляковых.

Родители девочки в блоге сообщают, что комиссия поставила оценку 22 декабря.

«Разумеется, неуд (неудовлетворительно — прим. «Ленты.ру»). С мотивировкой "знания фрагментарные, а не системные". При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», — говорится в сообщении.

21 декабря стало известно, что отец девочки Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. После потасовки мужчина обратился в полицию и заявил, что его ребенка незаконно удерживали «почти два часа, заставляя делать то, на что родители не давали согласия».