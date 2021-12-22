Левандовски объяснил разницу между Роналду и Месси

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал сложным выбор между форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Слова игрока приводит Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

По словам поляка, выбор лучшего футболиста всех времен зависит от личных предпочтений. Он также объяснил разницу между аргентинцем и португальцем. «Уважаю трудолюбие Роналду. Месси все кажется легким. Думаю, Криштиану пришлось больше работать, чтобы добиться успеха», — заявил Левандовски.

Польский форвард 29 ноября уступил Месси в споре за главную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч». Аргентинец получил трофей в седьмой раз в карьере.

Роналду по итогам 2021 года не попал в пятерку претендентов на приз. Португалец занял в голосовании шестое место.

