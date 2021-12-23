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Москва потеряла место в десятке городов мира с быстро дорожающим жильем

Измир занял первое место в рейтинге городов мира с наибольшим ростом цен на недвижимость

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам третьего квартала 2021-го Москва и Санкт-Петербург потеряли места в десятке городов мира с наибольшим ростом цен на жилье, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». В соответствующем списке из 150 крупнейших рынков недвижимости российская столица заняла 20 место, Петербург — 15-е.

Еще во втором квартале Москва и Петербург занимали пятое и восьмое места рейтинга. По подсчетам Knight Frank, за третий квартал жилье в столице подорожало на 22 процента (в годовом исчислении), в Петербурге — на 24,5 процента.

Первое место списка по итогам третьего квартала досталось турецкому Измиру — там квадратные метры прибавили в цене почти 35 процентов. На втором месте — новозеландский Веллингтон (33,5 процента), на третьем — американский Финикс (33 процента). В топ-10 также вошли Стамбул и Анкара (Турция), Сеул (Южная Корея), Галифакс и Гамильтон (Канада), Хобарт и Дарвин (Австралия).

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Снижение цен на жилье в июле-сентябре отмечено в Мумбаи, Палермо, Генуе, Венеции, Куала-Лумпуре и ряде других городов. «Прогнозы ценовой динамики будут зависеть от совокупности факторов, в частности от возобновления авиасообщения между странами, темпов борьбы с пандемией, изменения процентных ставок по кредитам и инфляции», — отметили в Knight Frank.

Ранее стало известно, что самые дешевые полноценные квартиры в Москве стоят от 4,5 миллиона рублей. Речь идет о реальных квартирах, то есть об изначально предназначенных для проживания помещениях — не апартаментах или разделенных на студии зданиях, которые зачастую реализуются без необходимых документов.

Нина Ташевская
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