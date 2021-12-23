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Японский фигурист исполнил признанный недостижимым тренером Плющенко элемент

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Юдзуру Ханю сделал четверной аксель на тренировке

Фото: Jessica Gow / tt / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю сделал четверной аксель на тренировке перед чемпионатом Японии. Об этом сообщает журналист Джеки Вонг в Twitter.

Фигурист исполнил прыжок на две ноги и с недокрутом, однако смог избежать падения. Японец планировал прыгнуть аксель на одном из этапов Гран-при текущего сезона, однако был вынужден сняться с соревнований из-за травмы.

На данный момент ни один спортсмен не смог чисто исполнить четверной аксель. Единственным в истории фигуристом, который делал попытку исполнить прыжок на соревнованиях, был россиянин Артур Дмитриев. Однако приземлить прыжок спортсмену не удавалось даже на тренировках.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, оценил перспективу исполнения спортсменами четверного акселя. Он назвал элемент недостижимым для всех фигуристов мира и уточнил, что исполнить четверной аксель чисто не сможет никто при его жизни.

Дарья Коршунова
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