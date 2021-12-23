Обладатель Кубка Стэнли оценил шансы Овечкина выступать на Олимпиадах до 44 лет

Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина выступить на Олимпийских играх. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«При здоровье Овечкина он и в 44 сыграет как [Яромир] Ягр. Вы посмотрите, что он творит в НХЛ», — отметил Брызгалов. Он выразил уверенность в том, что Олимпиада в Пекине для Овечкина не последний шанс.

Решение НХЛ не пускать игроков на Игры-2022 ранее прокомментировал олимпийский чемпион по хоккею и бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис. Он признался, что расстроен тем, что Олимпиада останется без хоккеистов НХЛ. Он обратил внимание на то, что такое решение стало ударом для возрастных спортсменов, которые, вероятно, лишились шанса выступить на Олимпийских играх.

22 декабря стало известно об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить хоккеистов на Игры. Решение было принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Сборная Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.