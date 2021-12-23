Оргкомитет Олимпиады в Пекине прокомментировал отказ НХЛ от участия в Играх

Оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Играх, которые запланированы на февраль 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что оргкомитет предпринимает усилия по недопущению вспышки коронавируса во время Олимпиады. «Мы гарантируем безопасность Игр для здоровья спортсменов и прочих участников», — заявил Хуан Чунь.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.

Как отметил Олимпийский чемпион по хоккею и бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис, такое решение стало ударом для возрастных спортсменов, которые, вероятно, лишились шанса выступить на Олимпийских играх. В то же время он добавил, что шансы сборной России на победу в хоккейном турнире Игр в Пекине возросли.