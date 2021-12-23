В школе погибшего на морозе восьмилетнего мальчика рассказали о его семье

В школе села Прокудино Саратовской области, где учился погибший от мороза восьмилетний мальчик, рассказали о его семье. Об этом пишет «МK».

Сотрудник школы поделился, что семья считалась «спокойной». Также там добавили, что не могут разглашать информацию, поскольку в настоящее время делом занимается следствие.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка, которую нашли голой на морозе в овраге рядом с умершим братом, перенесла клиническую смерть. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что врачи делают невозможное, чтобы спасти жизнь девочке.

Против матери детей возбудили уголовное дело. Следствие считает, что россиянка рассердилась на сына и дочь за непослушание и начала душить детей шарфом до того, пока они не перестали подавать признаков жизни. После она отнесла несовершеннолетних в овраг и скрылась.

Подозреваемую в преступлениях против своих детей задержали.