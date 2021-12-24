Назван лучший футболист сборной России в 2021 году

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим футболистом сборной России в 2021 году. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

В финальном голосовании 22-летний голкипер опередил полузащитника «Монако» Александра Головина. Отмечается, что опрос проводился среди российских болельщиков, которые назвали Сафонова победителем.

Сафонов дебютировал в сборной России в 2021 году. Он провел в составе команды шесть матчей и пропустил шесть мячей. Футболист является воспитанником «Краснодара» и является основным вратарем команды со второй половины сезона-2018/2019.

В 2019 году Сафонов попал в список 50 перспективных молодых игроков, составленный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В том же году голкипер был признан лучшим молодым игроком по итогам прошедшего сезона РПЛ.