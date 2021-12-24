Помочившегося на портрет ветерана блогера посадили на четыре года

Блогера Матвея Юферова, который помочился на портрет ветерана, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Кроме того, 19-летнему блогеру на пять лет запретили заниматься деятельностью, которую нужно размещать в интернете.

Ранее прокуратура запросила пять лет лишения свободы для Юферова. Согласно открытым данным, россиянина обвиняют в «Оскорблении памяти защитников Отечества». Пять лет колонии — максимальный срок по данной статье.

По данным следствия, сперва блогер опубликовал в своем Instagram фото, на котором он мочится на стенд в районе Измайлово. Поступок Юферова приобрел широкую огласку в сети после того, как скриншот этой публикации разместил в своем Telegram-канале основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков.