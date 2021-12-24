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Дзюба описал отношение к Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня»

Игрок «Зенита» Дзюба о тиктокере Милохине: он накрасил ногти и для меня умер моментально

Фото: Alexander Kulebyakin / globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба описал отношение к 20-летнему тиктокеру Дане Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня моментально». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

«Когда я вижу мужчину с маникюром, меня потряхивает. Мы не в том мире живем. Это ненормально!» — поделился мнением футболист. Он также отметил, что не понимает, как объяснять детям, почему у мужчины накрашены ногти. На вопрос о любимом тиктокере игрок сине-бело-голубых ответил, что не интересуется данной темой.

Ранее Дзюба рассказал о своей реакции на критику. Футболист заявил, что стал как бронепоезд, и ему все равно. Он добавил, что, помимо хейта, он чувствует много поддержки.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. В сентябре он отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022, мотивировав это тем, что находится в не оптимальной для этого форме.

Дарья Коршунова
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