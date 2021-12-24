Совет Федерации одобрил закон о Fan ID

Совет Федерации на заключительном заседании одобрил законопроект о введении Fan ID. Об этом сообщает РИА Новости. Теперь документ должен подписать президент России.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивного соревнования. Он позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Оформить документ можно будет на портале Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на соревнованиях. Болельщикам могут отказать в оформлении документа, если ранее они нарушали общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе и за рубежом, или намеревались совершить противоправные действия. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Перечень спортивных соревнований, для посещения которых потребуется паспорт болельщика, будет определен правительством с учетом особенностей видов спорта и уровня турнира. Продажа билетов на такие соревнования будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, который также нужно будет предъявлять на входе.

Fan ID был впервые опробован в России на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Для прохода на матчи и в фан-зоны каждый болельщик должен был иметь персонифицированную карту зрителя. Ее обладателям предоставлялись льготы, среди которых был бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам, получившим Fan ID, разрешалось въезжать в Россию без визы.

