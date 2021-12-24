В IIHF прокомментировали отказ НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Конечно, мы разочарованы решением НХЛ, однако мы понимаем обстоятельства, которые вынудили их пойти на такой шаг. На протяжении всего периода переговоров между МОК, оргкомитетом Игр, НХЛ и НХЛПА (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) мы понимали, что такой вариант возможен», — заявил Тардиф. Он поделился, что для федерации стала шоком ситуация, когда пандемия коронавируса практически за один день заставила лигу пересмотреть расписание. Тардиф подчеркнул, что в федерации понимают, что решение НХЛ направлено на обеспечение здоровья и безопасности хоккеистов.

Ранее оргкомитет Олимпиады в Пекине выразил сожаление в связи с решением НХЛ и подчеркнул, что будут предприняты усилия по недопущению вспышки коронавируса во время Игр. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что отказ от выступления лишит игроков очередной возможности стать олимпийцами.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.