Названа отрасль-лидер по росту зарплат в России

Лидером по росту зарплат в России оказалась сфера финансов и страхование (плюс 17,7 процента за год), эта отрасль названа в исследовании «Работы.ру» и «СберИндекса» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На втором месте — IT и связь, там зарплата выросла на 16,7 процента. В число лидеров также попал строительный сектор (плюс 12,9 процента). По оценкам экспертов, в ноябре номинальный фонд оплаты труда был на 14,8 процента выше, чем год назад. Бизнес стал активнее проводить индексацию заработной платы в ответ на ускорение инфляции, говорится в исследовании. Медианная зарплата в ноябре составила 36 644 рубля.

По итогам года количество предложений от российских работодателей увеличилось на 29 процентов по сравнению с 2020 годом. Чаще всего новых сотрудников искали в сфере торговли (прирост составил 140 процентов), в отрасли финансов и страхования (плюс 93 процента), тройку закрывает сфера маркетинга, рекламы и СМИ (плюс 66 процентов).

В 2022 году кадровый голод продолжится. Самыми ценными специалистами на рынке останутся высококвалифицированные профессионалы в сфере IT, уверены эксперты. Повышенную ценность на рынке труда сохранят сотрудники сферы медицины, а на улучшение условий труда и повышение зарплаты в 2022 году главным образом могут рассчитывать специалисты сферы строительства, добавили аналитики.

Из-за нехватки работников многие российские компании вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников, рассказала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.