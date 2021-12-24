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Путин объяснил глупость создания препятствий «Северному потоку-2» для Украины

Президент России Путин: препятствия по «Северному потоку-2» — глупость

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Создание препятствий для запуска «Северного потока-2» — глупость, поскольку дополнительное поступление газа в Европу сделало бы ниже цену в том числе для Украины, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», — пояснил президент на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.

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Ранее в декабре глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко говорил, что страна разработала план дальнейших юридических шагов с целью помешать запуску «Северного потока-2». Он сказал, что Киев прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску газопровода. Витренко уверен, что в том числе и действия украинской стороны помогли отстрочить достройку трубопровода более чем на год.

22 декабря стало известно, что «Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на российский «Газпром». «"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении. Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что не видит вины «Газпром» виновным в создании газового кризиса в Европе. Комментируя вопрос по поводу обвинений «Нафтогаза Украины», глава государства заявил, что это попытка поставить все с ног на голову.

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Платон Щукин
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