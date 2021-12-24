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Российский бизнесмен заочно арестован за лишение свободы ребенка

Суд заочно арестовал российского бизнесмена Станислава Сажина за лишение свободы ребенка

Кадр: СЕГОДНЯ / YouTube

Пресненский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте российского предпринимателя Станислава Сажина, который обвиняется в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса). Постановление суда есть в распоряжении «Ленты.ру».

На текущий момент бизнесмен находится в Интерполе, ожидается его экстрадиция в Россию из Грузии, рассказала «Ленте.ру» его бывшая супруга Ксения Шишкина.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что осенью 2020 года Сажин забрал к себе четырехлетнюю дочь и уехал с ней за границу, пока шел суд об определении места жительства ребенка. 18 ноября того же года суд постановил, что девочка должна проживать с матерью, и вынес определение об изъятии и передаче ребенка ей. Тем не менее бизнесмен продолжил укрывать дочь от бывшей супруги за пределами России.

Уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено 14 января 2021 года, в октябре его объявили в международный розыск.

Станислав Сажин является одним из основателей соцсети для врачей «Доктор на работе», в конце 2020 года он был награжден за борьбу с коронавирусом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Екатерина Смирная
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