Семерых участников «Лидеров России. Политика» наградили за борьбу с COVID-19

Семерых участников конкурса «Лидеры России. Политика» наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за борьбу с коронавирусом. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Так, ордена получили исполнительный директор ООО «Бестдоктор» Михаил Беляндинов, генеральный директор ООО «Витбиомед+» Александр Кузнецов, ООО «НЕО-ФАРМ» Евгений Нифантьев, ООО «Доктор на работе» Станислав Сажин, заместитель главного врача по хирургии ООО «Клиника научной медицины» Муслим Муслимов, директор ООО «Гемотест Ленинград» Федор Санников и главврач государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая больница» Иван Луцкан.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов. Из их числа по итогам заключительных испытаний в октябре этого года были определены 49 победителей. Они получили наставников из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

30 ноября Минфин направил из резервного фонда правительства в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с инфицированными коронавирусом. Они распределены между регионами, исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее согласно апрельскому постановлению кабинета министров. Продолжить поддержку медицинских работников поручил президент России Владимир Путин.