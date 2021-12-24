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Девушка перепутала слова в тату с любимой песней и осознала ошибку после сеанса

Блогерша сообщила мастеру неверную фразу из текста песни и осталась с ошибкой в новой тату

Кадр: @sophiecroftt / TikTok

Девушка решила сделать новую татуировку с текстом из любимой песни Slipping Through My Fingers группы Abba, перепутала глаголы и осознала свою ошибку после сеанса в салоне. На ее историю, рассказанную в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Софи Крофт (Sophie Croft) собиралась нанести на ребра фразу I let precious time go by («Я теряю драгоценное время»), однако случайно сообщила мастеру неверную фразу. В результате на ее теле остались слова с другим смыслом: I let precious time slip by («От меня ускользает драгоценное время»).

«Набила татуировку с ошибкой. Больше никогда не стану их делать», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 70,9 тысячи лайков. Пользователи соцсети поддержали героиню материала в комментариях. «Крепись, это мой ночной кошмар», «Проливаю за тебя слезы», «Скорее всего, ты перепутала слова из-за названия песни. Зато теперь у тебя уникальная фраза!» — высказались они.

Ранее в декабре жительница США продемонстрировала неудачную татуировку мастера после его попытки утаить изображение. Клиентка показала эскиз, который представлял собой планету Земля, самолет и надпись Enjoy («Наслаждайся») и попросила перенести его на свою ногу. По окончании процедуры американке не удалось рассмотреть конечный результат, поскольку мастер сразу заклеил работу непрозрачной пленкой. По возвращении домой девушка решила взглянуть на новую татуировку и огорчилась.

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Дина Васильева
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