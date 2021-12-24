В популярной детской игрушке нашли шпионские функции

Детская игрушка в виде телефона оказалась небезопасной — эксперты нашли в ней возможность удаленной слежки. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Специалисты протестировали Fisher-Price Chatter от компании Mattel, которая представляет собой игрушку в виде стационарного телефона. Уточняется, что аппарат очень популярен в США в качестве подарка для детей и взрослых. Гаджет представляет собой динамик и микрофон, которые подключаются к смартфону по Bluetooth во время звонка.

Журналисты выяснили, что в игрушке присутствуют шпионские функции. Так, после совершения звонка соединение между девайсом и смартфоном пользователя прерывается, однако Fisher-Price Chatter оставляет открытым подключение по Bluetooth на длительный срок. Теоретически это позволяет неизвестному подключиться к устройству и прослушивать разговоры жертвы.

Авторы отметили, что в инструкции к девайсу говорится, что к телефону можно подключиться только в течение небольшого промежутка времени. Однако на самом деле лимит для подключения составляет более одного часа. В компании Mattel заявили, что проведут внутреннее расследование.

Ранее специалисты Dr. Web заявили, что выпускаемые для контроля детей умные часы имеют плохую защиту и могут быть опасными для носителей. «Родители должны быть осторожны при покупке дешевых умных часов для своих детей из-за рисков, связанных с подключением их к интернету», — отметили эксперты.