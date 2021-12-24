На Украине подорожает вода

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на Украине (НКРЭКУ), решила изменить тарифы для предприятий водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2022 года тарифы повысятся на 20 процентов, сообщает «Киевводоканал».

Подорожание одобрили для 45 водоканалов страны. Тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение увеличится на пять гривен и достигнет 30,38 гривны за кубический метр (82,24 рубля). Из указанной суммы на водоснабжение придется 16,16 гривны за кубический метр (43,75 рубля), а на водоотведение — 14,22 гривны за кубометр (38,5 рубля). Согласно подсчетам, расходы среднестатистической семьи из трех человек, которая в течение месяца потребляет в среднем 6,5 кубометра холодной воды, поднимутся на 32,5 гривны (87,98 рубля).

Пересмотр тарифов объяснили повышением затрат на электроэнергию и теплоэнергию, а также ростом затрат на природный газ, который обеспечивает беспрерывную работу водопроводной и канализационной систем. Среди причин повышения тарифа также назвали изменения в Налоговом кодексе Украины.

В ноябре Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. В результате тарифы по годовым контрактам для населения должны значительно вырасти.