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На Украине подорожает вода

«Киевводоканал»: на Украине вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение

Фото: Овсянникова Юлия / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на Украине (НКРЭКУ), решила изменить тарифы для предприятий водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2022 года тарифы повысятся на 20 процентов, сообщает «Киевводоканал».

Подорожание одобрили для 45 водоканалов страны. Тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение увеличится на пять гривен и достигнет 30,38 гривны за кубический метр (82,24 рубля). Из указанной суммы на водоснабжение придется 16,16 гривны за кубический метр (43,75 рубля), а на водоотведение — 14,22 гривны за кубометр (38,5 рубля). Согласно подсчетам, расходы среднестатистической семьи из трех человек, которая в течение месяца потребляет в среднем 6,5 кубометра холодной воды, поднимутся на 32,5 гривны (87,98 рубля).

Пересмотр тарифов объяснили повышением затрат на электроэнергию и теплоэнергию, а также ростом затрат на природный газ, который обеспечивает беспрерывную работу водопроводной и канализационной систем. Среди причин повышения тарифа также назвали изменения в Налоговом кодексе Украины.

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Нина Ташевская
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