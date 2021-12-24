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МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины

МИД России назвал терактом брошенный в генконсульство во Львове коктейль Молотова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Украины из-за коктейля Молотова, брошенного в забор генерального консульства РФ во Львове. Об этом сообщается на сайте министерства.

МИД назвал произошедшее терактом. В заявлении сказано, что бутылка с зажигательной смесью воспламенилась, никто из сотрудников консульства не пострадал по счастливой случайности.

Москва обвинила украинские власти в прямом нарушении международных конвенций о предотвращении преступлений против дипломатов. «Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Временному поверенному в делах Украины в России заявили решительный протест. «Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», — добавили в МИД.

Ранее украинская полиция сообщила, что в ночь на 24 декабря неизвестный бросил коктейль Молотова в ограду российского консульства во Львове. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Алевтина Запольская
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