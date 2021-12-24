Захарова назвала «позор современной Европы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в эскалации конфликта в Донбассе путем привлечения в регион иностранных военных. Об этом она высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова назвала ситуацию в Донбассе «позором современной Европы» и отметила, что Киев пытается легализовать присутствие в регионе иностранных военных, несмотря на то, что это является нарушением минских договоренностей. По ее мнению, за подобными инициативами стоят люди, которые заставляют усомниться в их адекватности.

Кроме того, дипломат обратила внимание, что украинские власти начали испытывать системы оповещения и проверять бомбоубежища городах, а также выкапывать рвы на границе с Россией. «Не знаю, что они решили туда зарыть, возможно, остатки совести», — предположила она.

Ранее стало известно, что в Сумской области силовики начали укреплять «опасные» участки на границе с Россией с помощью противотранспортных рвов. Как пояснили украинские пограничники, подобные работы проводятся на угрожающих направлениях.