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Медики поставили точку в спорах о вреде глютена

Медики в США опровергли миф об опасности глютена при синдроме раздраженного кишечника

Фото: Pixabay.com

Американские медики опровергли один из самых популярных мифов об опасности глютена и поставили точку в спорах о вреде клейковины, пишет Eat This, Not That!.

По их словам, этот растительный белок обвиняют в появлении множества болезней у человека. У некоторых людей может иметься непереносимость к глютену, что вызывает головные боли, проблемы с суставами. Они исчезают сразу после того, как человек перестает его употреблять. Эксперты считают, что группу белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя, часто делают виновником усугубления синдрома раздраженного кишечника, ведущего к запору или диарее.

Ученые в США в течении девяти месяцев изучали данные 100 добровольцев с этим заболеванием. Они отслеживали потребление глютена и усваиваемых плохо сахаров в рационе участников эксперимента.

Выяснилось, что содержание в меню ферментируемых олигосахаридов повышало риск осложнений при синдроме раздраженного кишечника, тогда как глютен никак не влиял на состояние испытуемых. «Наше исследование показывает, что клейковина не влияет на симптомы этого заболевания», — поставила точку в спорах о вреде компонента ведущий автор исследования Элис Нордин (Elise Nordin). При этом она допустила, что часть людей может иметь индивидуальную непереносимость к глютену.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников призвал россиян не отказываться от употребления продуктов, которые содержат глютен.

Алия Шарафутдинова
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