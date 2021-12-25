Суд обязал бывшего футболиста «Ливерпуля» заплатить за найденную собаку

Суд Лос-Анджелеса обязал бывшего футболиста «Ливерпуля» Дэниела Старриджа рассчитаться с музыкантом Фостером Вашингтоном, который нашел пропавшую собаку спортсмена. Об этом сообщает Sky News.

Английский игрок заплатит 30 тысяч долларов. В июле 2019 года дома Старриджа в Западном Голливуде обокрали, помимо ценных вещей пропала его собака — померанский шпиц по кличке Люччи.

Нашедшему домашнее животное Старридж пообещал награду в 30 тысяч долларов. Фостер вскоре обнаружил питомца, но футболист ему так и не заплатил. В итоге музыкант обратился в суд.

Старридж играет в Австралии за «Перт Глори». Футболист известен по выступлениям за английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».