Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ

Правительство Бурятии: региональный режим ЧС в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 снят

Фото: официальный портал республики Бурятия

В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуации по городу в целом, предложение — принять решение о снятии ЧС регионального значения и перевести его на муниципальный уровень», — предложил руководитель оперштаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Луковников.

В ходе заседания Правительственной комиссии Республики Бурятия были заслушаны доклады ответственных служб о ходе мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и помощи населению в период восстановительных работ. Отмечается, что обстановка стабилизировалась.

Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии произошла утром в четверг, 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения горожан. Приостановлена работа детских садов и школ.

СК после аварии возбудил уголовное дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Великобритания обвинила Россию в экономическом кризисе
В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ
Жена осужденного в США россиянина Ярошенко рассказала о новом карантине в тюрьме
Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей
Раскрыта история обычая ставить елку на Рождество
Гематолог назвал сгущающие кровь продукты
Гастроэнтеролог раскрыла способы избежать неприятных последствий после застолий
В Кремле захотели скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности
Кот-клептоман своровал у соседей устройство для употребления наркотиков
Украине предрекли гражданскую войну и разрушение государства
Раскрыты секреты избежать эмоционального выгорания перед праздниками
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter