В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ

В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуации по городу в целом, предложение — принять решение о снятии ЧС регионального значения и перевести его на муниципальный уровень», — предложил руководитель оперштаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Луковников.

В ходе заседания Правительственной комиссии Республики Бурятия были заслушаны доклады ответственных служб о ходе мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и помощи населению в период восстановительных работ. Отмечается, что обстановка стабилизировалась.

Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии произошла утром в четверг, 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения горожан. Приостановлена работа детских садов и школ.

СК после аварии возбудил уголовное дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

