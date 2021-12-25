В клубе РПЛ отреагировали на слухи об интересе к Вагнеру Лаву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе клуба к экс-форварду ЦСКА Вагнеру Лаву. Его слова приводит Sport24.

Функционер допустил, что интерес к 37-летнему форварду сохраняется у многих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Мы не исключение», — утверждает он. Однако Терюшков подчеркивает, что клуб не ведет никаких переговоров.

Ранее Терюшков отреагировал на слухи о возможном приглашении другого экс-футболиста ЦСКА и обладателя Кубка УЕФА Юрия Жиркова. Он также подчеркнул, что «Химки» не ведут переговоров, но рассматривают вариант приглашения игрока.

Об интересе «Химок» к Вагнеру Лаву сообщил журналист Иван Карпов. Последним клубом в карьере бразильца был казахстанский «Кайрат».

В России Лав выступал за ЦСКА. Он играл за клуб с 2004-го по 2012 год и в 2013 году. В составе «армейцев» он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России и завоевал Кубок УЕФА. Лав забил 85 голов за ЦСКА.