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Бывшие бойцы UFC подерутся в промоушене Нурмагомедова

Экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес подерутся в Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Фото: Reuters

Промоушен россиянина Хабиба Нурмагомедова организует схватку американцев, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

11 марта подерутся экс-бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес. Поединок пройдет в весовой категории до 75 килограммов. Первым об этом сообщил сам Ли: американец опубликовал пост в Instagram, однако позже его удалил.

Источник MMA Junkie отмечает, что бывшие бойцы организации достигли договоренности о проведении поединка в Eagle FC. Контракт не подписан.

28 января пройдет Eagle FC 44 — первый ивент промоушена Нурмагомедова в США. В главном поединке турнира сойдутся тяжеловесы Сергей Харитонов и Тайрон Спонг.

17 декабря Ли признался, что доволен условиями, которые предложили ему в Eagle FC. Американец отметил, что он получит за поединки больше, чем в UFC.

Николай Костюков
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