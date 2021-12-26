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«Лента» усилила охрану после поджогов в Томске

В гипермаркетах «Лента» усилили охрану после двух пожаров в Томске

Фото: МЧС РФ

Российская сеть гипермаркетов «Лента» усилила охрану в магазинах после двух пожаров в Томске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

«В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами», — говорится в сообщении.

Работа пострадавшего при втором поджоге магазина восстановлена. В компании отметили, что в ходе происшествия не было пострадавших, а пожар, который разгорелся на площади 20 квадратных метров, быстро потушили.

В субботу, 25 декабря, в Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента». В общей сложности из здания на улице Пушкина эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала.

До этого, 21 декабря, произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения. Мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности по подозрению в поджоге магазина. Его арестовали на два месяца. Сумма нанесенного им ущерба составила порядка двух миллиардов рублей.

На фоне этого третий, не пострадавший от огня магазин «Лента» в Томске решил закрыть отдел фейерверков.

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Варвара Кошечкина
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