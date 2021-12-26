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Выпивка после увеличения губ обернулась страшными последствиями для блогерши

TikTok-блогерша показала опухшие губы и увеличившееся в несколько раз лицо после вечеринки

Кадр: @mp1997x / TikTok

Алкогольная вечеринка после косметической процедуры обернулась страшными последствиями для популярной блогерши. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На кадрах Морган Праудлок (Morgan Proudlock) объяснила, что увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты. По ее словам, сразу после инъекций она выпила алкоголь. Женщина отметила, что на следующее утро проснулась и не узнала себя в зеркале.

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На прикрепленном снимке видно, что ее лицо опухло и увеличилось в несколько раз. Губы и область вокруг них также раздулись. Помимо этого, из-за отека Праудлок не могла полностью открыть глаза. «Это самое худшее, что я когда-либо делала. Боль была до смешного невыносимой», — подписала она пост, набравший 61 тысячу просмотров.

Ролик блогерши испугал пользователей сети. «Боже, какой ужас», «Теперь мне страшно», «Я не верю своим глазам. Это очень страшно», «Думаю, это чертовски больно», «Неудивительно, алкоголь можно пить только спустя 24 часа после процедуры» — высказывались юзеры.

Ранее в декабре девушка увеличила губы и показала мешающие нормальной жизни последствия. 23-летняя жительница Лос-Анджелеса Джейд (Jade) опубликовала видео, чтобы показать зрителям проблемы, с которыми она столкнулась после инъекций. На размещенных кадрах видно, что губы героини материала не смыкаются до конца и она не имеет возможности нормально выпить жидкость из трубочки.

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Таисия Косинцева
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