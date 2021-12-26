Два европейских клуба поборются за Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в другую команду. Об этом в Twitter написал журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуются два клуба из Европы. Отмечается, что это могут быть итальянские «Дженоа» и «Верона».

23 декабря сообщалось, что «Аталанта» намерена выручить за переход хавбека 12 миллионов евро. Также клуб требует включения в сделку возможной выплаты еще трех миллионов евро в качестве бонусов.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился одним голом результативной передачей в 12 матчах за команду.