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Два европейских клуба поборются за Миранчука

Журналист Педулла: футболистом Алексеем Миранчуком интересуются «Дженоа» и «Верона»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в другую команду. Об этом в Twitter написал журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуются два клуба из Европы. Отмечается, что это могут быть итальянские «Дженоа» и «Верона».

23 декабря сообщалось, что «Аталанта» намерена выручить за переход хавбека 12 миллионов евро. Также клуб требует включения в сделку возможной выплаты еще трех миллионов евро в качестве бонусов.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился одним голом результативной передачей в 12 матчах за команду.

Анастасия Борисова
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