Российский блогер попал на закрытый показ Филиппа Плейна и поделился эмоциями

Российский блогер Владислав Миров попал на закрытый показ немецкого модельера Филиппа Плейна и поделился эмоциями от мероприятия. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Миров стал единственным инфлюэнсером из России, которого пригласили на совместную фотосессию дизайнера с парфюмерным экспертом Ангелиной Вангор. Известно, что последняя снималась в одежде из новой коллекции бренда Philipp Plein. В конечном счете один из полученных кадров стал обложкой рождественского номера итальянской версии журнала L'Officiel.

Собеседник издания рассказал, что его целью было освещение закрытого показа новой линейки. По его словам, сначала приглашенные примеряли наряды марки в закрытом шоуруме в Милане, а затем отправились в резиденцию Плейна в Канны. «Когда видишь обыкновенные ворота, то не думаешь, что за ними может жить Филлип Плейн. Но когда открывается занавес, ты попадаешь в роскошь», — признался он.

Фотосессия с участием Мирова и Вангор состоялась в загородном доме с роскошным интерьером, на территории которого расположено гостевое здание, а также двор с автомобилями Lamborghini Urus, Ferrari и Rolls-Royce. Автором снимков выступил известный фотограф Валерио Меццанотти (Valerio Mezzanotti), а визажистом — россиянин Сердар Камбаров.

Фото: Владислав Миров

По словам блогера, ему было приятно работать с Плейном, так как он оказался ярким и веселым человеком, который постоянно шутил во время съемки. Гость подчеркнул, что фотосессия длилась целый день. «Понравилось ощущения величины Филиппа Плейна и то, как он ведет свой бренд. Сам по себе модельер задорный и интересный человек», — заключил Миров.

В марте Филипп Плейн прилетел в Москву, увидев в соцсетях чек рэпера Моргенштерна на миллион рублей в одной из его бутика. Плейн опубликовал серию видео, на которых запечатлено его прибытие в Россию. «Я только что прибыл в Москву, здесь очень холодно. Я вышел из самолета, зашел в Instagram и увидел тебя в своем магазине. Я это очень ценю, брат. Мы должны встретиться и вместе что-то сотворить!» — обратился он к российскому рэперу.