В сети появилось видео показательного номера Загитовой на чемпионате России

Российская фигуристка Алина Загитова представила показательный номер в заключительный день чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Видео появилось на сайте Первого канала.

19-летняя спортсменка выступила под песню исполнительницы Manizha «Я». Зрители увидели премьеру новой программы Загитовой. Фигуристка не соревновалась в этом сезоне, сосредоточившись на участии в ледовых шоу и проекте «Первого канала» «Ледниковый период».

Ранее 26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине. В Эстонии в одиночном женском катании выступят призерки национального первенства и ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Загитова также тренировалась под руководством Тутберидзе. В 2018 году она завоевала золото на Играх в Пхенчхане.