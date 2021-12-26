Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Норвич Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Бёрнли
Перенесён
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Спорт

В сети появилось видео показательного номера Загитовой на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Алина Загиова представила показательный номер на чемпионате России

Российская фигуристка Алина Загитова представила показательный номер в заключительный день чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Видео появилось на сайте Первого канала.

19-летняя спортсменка выступила под песню исполнительницы Manizha «Я». Зрители увидели премьеру новой программы Загитовой. Фигуристка не соревновалась в этом сезоне, сосредоточившись на участии в ледовых шоу и проекте «Первого канала» «Ледниковый период».

Ранее 26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине. В Эстонии в одиночном женском катании выступят призерки национального первенства и ученицы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Загитова также тренировалась под руководством Тутберидзе. В 2018 году она завоевала золото на Играх в Пхенчхане.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Песков посчитал пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» убедительной нотой для Запада
В самый холодный день на улице заметили россиянина в футболке
В сети появилось видео показательного номера Загитовой на чемпионате России
Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев
Выпивка после увеличения губ обернулась страшными последствиями для блогерши
В России разбился ехавший в ДНР микроавтобус
Врачи предостерегли переболевших COVID-19 от занятий спортом
Отец 9-летней студентки ответил на рекомендацию члена СПЧ приостановить обучение
Парень впервые увидел свою девушку и узнал неприятную правду об их отношениях
Песков заявил о «вылезшей из ковидной ямы» России
Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России
В Кремле высказались по поводу приезда Зеленского на саммит в Петербург
Помощницу замминистра образования Украины раскритиковали за откровенное платье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter