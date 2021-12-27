Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил возможный уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.
«Почему "Зенит" не хочет его оставить — вопрос для меня. Возможно, настало такое время», — заявил легендарный футболист. Он отметил, что Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой.
Мостовой подчеркнул, что форвард подошел бы «Рубину», но все будет зависеть от желания футболиста. При этом он отметил, что результат команды в сезоне ужасный. «"Рубин" первую часть сезона вообще провалил. Поют, танцуют, пляшут, а результат на футбольном поле плачевный», — заявил Мостовой.
26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хочет продления контракта с Дзюбой. Срок действия соглашения с футболистом истекает летом 2022 года.
25 декабря стало известно, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб. По информации Metaratings, зарплата нападающего в новой команде составит один миллион евро в год без учета бонусов.
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил десять голов в 18 матчах.