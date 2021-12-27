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Спорт

Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Мостовой о нежелании «Зенита» продлевать контракт с Дзюбой: возможно, настало такое время

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил возможный уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». Его слова приводит РИА Новости.

«Почему "Зенит" не хочет его оставить — вопрос для меня. Возможно, настало такое время», — заявил легендарный футболист. Он отметил, что Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой.

Мостовой подчеркнул, что форвард подошел бы «Рубину», но все будет зависеть от желания футболиста. При этом он отметил, что результат команды в сезоне ужасный. «"Рубин" первую часть сезона вообще провалил. Поют, танцуют, пляшут, а результат на футбольном поле плачевный», — заявил Мостовой.

26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хочет продления контракта с Дзюбой. Срок действия соглашения с футболистом истекает летом 2022 года.

25 декабря стало известно, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб. По информации Metaratings, зарплата нападающего в новой команде составит один миллион евро в год без учета бонусов.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил десять голов в 18 матчах.

Дарья Коршунова
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