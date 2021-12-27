Главный тренер российской молодежки прокомментировал поражение от Швеции

Главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение от Швеции. Он заявил, что сборной необходимо исключить неоправданные удаления в следующих матчах чемпионата мира, его цитирует ТАСС.

«Ребята волнуются. Для многих из них это первый турнир на таком уровне, но здесь эмоции берут свое. Эти удаления должны быть исключены, и мы это обязательно донесем до ребят», — подчеркнул Зубов.

Он отметил, что третий гол можно рассмотреть еще раз, а также заявил о необходимости собраться, перезагрузиться и быть готовыми к следующей игре. «Решение (о замене вратаря) было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. Верное оно или нет, у нас есть завтрашняя игра, мы все проанализируем и завтра примем решение», — пояснил главный тренер сборной.

Зубов также отметил игру нападающего Матвея Мичкова, который забросил две шайбы в ворота шведов. «Сегодня у нас отличилось второе звено, были моменты у четвертой тройки, но мы будем спрашивать с ребят. Сегодня не только у нападающих, но и у защитников были моменты для бросков, а мы ищем лишние передачи», — заключил он.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная проиграла команде Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022) со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

24 декабря молодежка проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне со счетом 6:4 (0:4, 3:1, 1:1). Среди россиян отметились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я, 60-я) и Александр Пашин (38-я). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я, 37-я), Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.