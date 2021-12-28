«Аталанта» захотела отдать Миранчука в аренду

Итальянская «Аталанта» захотела отдать в аренду российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB.

Клуб из Бергамо готов обменять россиянина на чешского футболиста Антонина Барака. По информации источника, «Аталанта» хочет купить нового полузащитника у «Вероны» летом. Отмечается, что соглашение будет включать право выкупа Миранчука.

26 декабря стало известно, что Миранчуком интересуются итальянские «Дженоа» и «Верона». 23 декабря сообщалось, что «Аталанта» намерена выручить за переход хавбека 12 миллионов евро. Также клуб требует включения в сделку возможной выплаты еще трех миллионов евро в качестве бонусов.

По данным портала Transfermarkt на 28 декабря, стоимость Миранчука оценивается в 11 миллиона евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился одним голом и результативной передачей в 12 матчах за команду.