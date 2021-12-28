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Менеджер молодежки США высказался о техническом поражении в матче МЧМ по хоккею

Менеджер молодежки США Ванбисбрук о техническом поражении в матче МЧМ: крайне разочарованы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Главный менеджер молодежной сборной США Джон Ванбисбрук высказался о техническом поражении в матче Молодежного чемпионата мира по хоккею против Швейцарии. Его слова приводятся на официальной странице команды в Twitter.

«Мы крайне разочарованы, в особенности расстроены за игроков», — заявил Ванбисбрук. Специалист отметил, что в команде следовали регламенту турнира с самого начала и продолжат делать все, чтобы игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира.

Ранее 28 декабря стало известно, что матч между сборными США и Швейцарии был отменен после выявления двух случаев заражения коронавирусом в американской команде. В соответствии с правилами Международной федерации хоккея (IIHF) американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0.

Сборная России играет в одной группе с США и Швейцарией. Матч против американцев запланирован в ночь на 1 января. Со швейцарцами россияне сыграли 28 декабря. Отечественные хоккеисты обыграли соперников со счетом 4:2.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Из пяти команд в группе четыре выйдут в плей-офф.

Дарья Коршунова
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