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В Германии заявили о потере Белоруссией шанса выбраться из объятий России

Немецкий дипломат Хойсген: президент Белоруссии потерял шанс выбраться из объятий России

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия потеряла шанс выбраться из объятий России и проводить независимую политику. Об этом заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, передает RND.

«Германия и Европа сделали все в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободиться из российских объятий», — рассказал дипломат. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко побоялся, что демократизация страны нанесет ему персональный ущерб.

Хойсген подчеркнул, что на данный момент официальный Минск стал полностью зависимым от Москвы. Он отметил, что Украина пошла по другому пути.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что граждане России и Белоруссии должны вскоре почувствовать эффект от реализации интеграции двух стран. По его словам, основные сферы для интеграции — таможенное и налоговое законодательство.

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Екатерина Андреева
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