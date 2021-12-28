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На Украине сообщили о нейтрализации сотен российских диверсантов

СБУ: на Украине нейтрализовали более 300 российских диверсионных групп с 2014 года

Фото: пресс-служба СБУ

С 2014 года контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала свыше трех сотен российских диверсионно-разведывательных групп в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, за почти восемь лет на Украине за государственную измену и шпионаж были осуждены более 180 человек, а 26 злоумышленников были задержаны при попытке подрыва объектов критической инфраструктуры. Кроме того, за это время за совершение преступлений против государственной безопасности украинским судом были приговорены к заключению свыше 250 военных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

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В ведомстве также добавили, с 2014 года украинские силовики разоблачили свыше 20 кадровых сотрудников российской разведки, которые якобы работали в республике под видом дипломатов. Отмечается, что все они были объявлены персонами нон грата.

Ранее стало известно, что на Украине подозрение в госизмене предъявили пятому президенту страны, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. В частности, в СБУ политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР и по требованию России заключить новые контракты на закупку угля с территории ДНР и ЛНР.

Георгий Нестеров
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