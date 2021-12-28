Вяльбе выступила против пиара лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, нужен ли лыжникам пиар во время соревнований. Ее слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Вяльбе выступила против пиара спортсменов раньше времени. «Никому не нужны раздутые скандалы. Мое глубокое убеждение, что медали любят тишину», — поделилась специалист.

Схожее мнение выразил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, который также присутствовал на пресс-конференции. «Я сам человек непубличный, пиар лишний не нужен. И наши спортсмены не рвутся быть в телевизоре. Само собой, это будет, когда будет результат», — заявил он. Майгуров отметил, что общение с журналистами необходимо, но все должно быть в меру.

15 декабря Вяльбе рассказала об огромной проблеме сборной России по лыжным гонкам. Она отметила, что в стране нет тренировочных баз на высокогорье и среднегорье. На ее взгляд, это негативно скажется на подготовке лыжников к Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.