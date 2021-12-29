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США профинансируют развитие армянской демократии

Посольство США в Ереване объявило конкурс инициатив по развитию демократии в Армении

Фото: Tverdokhlib / Shutterstock

Посольство США в Ереване решило профинансировать развитие демократии в Армении и объявило открытый конкурс соответствующих инициатив. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что программа дипломатического представительства направлена на поддержку проектов, сосредоточенных на развитии демократии, поощрении соблюдения прав человека и содействии «гражданскому воспитанию» в Армении. Общий объем финансирования составит 400 тысяч долларов (почти 29,4 миллиона рублей).

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Заявки на участие в конкурсе могут подать армянские НКО, в частности — аналитические центры, негосударственные организации и СМИ. В описании гранта указано, что особого внимания будут удостоены инициативы, нацеленные на поддержку независимых изданий, «укрепление свободы в интернете», а также «вовлечение молодежи в развитие гражданского участия, политических обсуждений и социальной ответственности в Армении».

При этом в американском посольстве уточняют, что образовательные проекты будут рассмотрены лишь в том случае, если они «позволят достичь конкретных измеримых результатов».

Ранее президент США Джо Байден рассказывал о планах Вашингтона повысить вдвое траты на поддержку демократии по всему миру. На реализацию подобных инициатив в течение года Белый дом планирует выделить 424 миллиона долларов.

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Алевтина Запольская
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