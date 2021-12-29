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Материнские платы Asus сгорели из-за конденсатора

Tom's Hardware: материнские платы Asus могли сгореть из-за брака на производстве

Фото: Asus - ROG Forums

Массовый выход из строя новых материнских плат от Asus мог спровоцировать неправильно расположенный компонент оборудования. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты обратили внимание на жалобы некоторых пользователей материнских плат Asus ROG Maximus Z690 Hero. По словам потребителей, оборудование перестает работать из-за сгоревших транзисторов MOSFET. В большинстве случаев компьютер на базе платы Asus перестает реагировать на кнопку включения ПК. Считается, что проблема могла возникнуть из-за брака на производстве.

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Авторы сослались на создателей YouTube-канала JayzTwoCents, которые протестировали поврежденное оборудование. В заметке говорится, что ПК на базе оборудования Asus перестает запускаться из-за ошибки 53 на индикаторе POST-кодов, которая сообщает об ошибке питания подсистемы оперативной памяти. Специалисты отметили, что питание должны обеспечивать как раз сгоревшие транзисторы. После детального изучения Asus ROG Maximus Z690 Hero эксперты выяснили, что причиной возгорания мог стать неправильно расположенный конденсатор. На сгоревших платах он был установлен с нарушением полярности. У материнских плат, имеющих правильно ориентированный компонент, подобные проблемы не возникали.

Журналисты предположили, что Asus устранит проблему, изъяв из продажи дефектную ревизию плат. В компании пока что не отреагировали на проблему.

Летом СМИ рассказывали, что обновление для смарт-колонок HomePod сделало устройства непригодными для использования. В ряде случаев после инсталляции апдейта из строя выходила материнская плата девайса Apple.

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Андрей Ставицкий
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