Стало известно о возможности бывшего тренера «Локомотива» возглавить ЦСКА

Сербский футбольный специалист Марко Николич может стать главным тренером московского ЦСКА. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, бывший тренер московского «Локомотива» возглавит армейский клуб в январе 2022 года. Условия контракта между 42-летним специалистом и ЦСКА уже согласованы.

На данный момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Под его руководством красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

5 октября Николич ушел в отставку с поста главного тренера «Локомотива». По словам агента тренера Деяна Йоксимовича, Николич покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба. В интервью сербскому Espreso Николич сообщал о желании вернуться в Россию и о предложениях, поступавших от местных клубов.