Стала известна причина отмены молодежного чемпионата мира по хоккею

В Международной федерации хоккея (IIHF) подтвердили отмену молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной такого решения стало обилие положительных результатов тестов игроков сборных на коронавирус. Чемпионат был отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Также в организации отметили, что из-за отмены матчей спортивная целостность мероприятия была поставлена ​​под угрозу.

Матчи переносились, а командам, в которых выявляли зараженных, засчитывали технические поражения

Согласно регламенту чемпионата, при получении положительного результата теста на коронавирус хотя бы одним из игроков, вся команда должна была уйти на карантин. Первой с такой проблемой столкнулась сборная США. Матч между американцами и швейцарцами был отменен, так как в сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0.

28 декабря было отменили сразу два матча. Сначала не состоялась встреча Чехия — Финляндия, позже на лед не вышли сборные России и Словакии. В российской команде заразились два игрока, в том числе Матвей Мичков.

После отмены трех матчей было проведено совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира. В итоге было принято решение отменить чемпионат.

В России посчитали правильным решение отменить молодежный чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал тяжелым, но правильным решение Международной федерации хоккея. Об этом он рассказал «Чемпионат.com».

Виновных здесь нет. Мир сейчас непростой. Возможно, можно было сделать более жесткие правила Вячеслав Фетисов

Фетисов добавил, что молодежный чемпионат мира всегда был новогодним пиршеством, где есть задор и креатив. Он выразил сожаление, что турнир в 2022 году закончился таким образом.

С Фетисовым согласился и бывший главный тренер национальной и молодежной сборных России по хоккею Владимир Плющев. Он прокомментировал ситуацию РИА Новости и назвал цирком регламент соревнований, по которому из-за одного теста на карантин должна садиться вся команда.

С точки зрения организации, это действительно провал. В сложившейся ситуации отмена турнира — правильное решение. Можно представить ситуацию, что и в финале одну команду снимут из-за коронавируса. Тогда золото будет присуждено автоматически. Это нонсенс! Владимир Плющев

Тренер команды Олег Знарок рассказал РИА Новости, что всей команде обидно, что так произошло.

Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит Олег Знарок

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. На турнире команды проживали в «пузыре», представителям сборных было запрещено покидать территории гостиниц, арен, передвижение между которыми осуществлялось исключительно на автобусах. Планировалось, что на групповом этапе россияне сыграют с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

