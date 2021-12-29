В Госдуме оценили реакцию США и ЕС на решение суда о ликвидации «Мемориала»

Осуждающая позиция США и Евросоюза (ЕС) по поводу судебного решения о ликвидации организации «Мемориал» (признана в России иностранным агентом), говорит о том, что их вмешательство в дела России будет усиливаться. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

«Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала" и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Москва готова к равноправному диалогу, однако не потерпит диктат из-за рубежа и стремление «навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего».

Ранее сообщалось, что западные политики раскритиковали ликвидацию «Мемориала». В частности, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает это решение Верховного суда России. В МИД Германии указали, что оно им «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав».