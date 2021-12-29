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У соратников Порошенко прошли обыски

У представителей партии Порошенко «Евросолидарность» прошли обыски

Фото: AlphaSpecnaz / Globallookpress.com

У представителей партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски. Об этом во время брифинга рассказал руководитель центрального штаба политсилы, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Александр Турчинов. Трансляция его пресс-конференции доступна в Facebook.

По словам политика, в среду, 29 декабря, в 7 утра обыски начались в домах помощника Порошенко, дипломата Юрия Онищенко, бывшего депутата Верховной Рады, экс-руководителя Государственного управления делами президента Украины Сергея Березенко, а также у других соратников лидера «Евросолидарности».

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Турчинов также отметил, что считает подобные действия украинских властей «демонстративным террором» против оппозиции.

Ранее депутаты Верховной Рады от «Евросолидарности» обратились с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ), обвинив нынешнее руководство республики во главе с президентом Владимиром Зеленским в закупке угля у России.

До этого офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма и на сегодняшний день находится за границей. По версии СБУ, во время своего президентского срока политик использовал полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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Георгий Нестеров
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