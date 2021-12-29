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Экс-солистка «Серебра» дала отпор хейтерам снимком топлес

Певица Катя Кищук сфотографировалась топлес для журнала Gut назло хейтерам

Фото: Raphael Bliss / gutmagazine

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук приняла участие в откровенной съемке для журнала Gut назло хейтерам. Снимок появился на ее странице в Instagram.

28-летняя исполнительница сфотографировалась топлес в пышной плиссированной юбке белого цвета. На размещенном кадре она позирует на однотонном фоне, держа в руках игрушку в виде обезьяны. Образ знаменитости дополнили крылья, белые носки, уложенные волнами волосы и макияж в стиле smoky eyes.

Певица также опубликовала сторис, в которых объяснила, что регулярно сталкивается с негативными комментариями в социальных сетях в адрес своей внешности. Кищук решила дать отпор поклонникам, которые часто делают замечания ее фигуре.

«Фотографии для журнала из предыдущей истории я снимала сразу после беременности и безумно довольна собой, так как раньше я бы в жизни не согласилась на такое, потому что меня уже миллион раз бы упрекнули, назвали жирной и так далее, — высказалась звезда. — Теперь я принимаю себя в любом теле, можете говорить что угодно».

В июне Катя Кищук родила ребенка от британского рэпера slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Исполнительница поделилась серией фото, на одном из которых была запечатлена ножка малыша, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. «Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь», — подписала она публикацию.

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Майя Пономаренко
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