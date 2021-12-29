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Впервые обнаружена жертва древнего цунами

В Турции обнаружили останки жертвы цунами из-за древнего извержения

Фото: Vasıf Şahoğlu

Международная группа ученых впервые обнаружила останки молодого человека, погибшего из-за цунами приблизительно 3600 лет назад. Гигантская волна возникла во время извержения вулкана Тира, располагающегося на острове Санторини. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что извержение Тиры 1500-1600 лет до нашей эры было столь сильным, что стало причиной упадка Минойской цивилизации на острове Крит. Однако до сих пор исследователи не находили свидетельств цунами, сопутствовавшего катастрофе. Это связано с тем, что волны, как правило, уносят в море все обломки и тела.

Останки жертвы были обнаружены в районе раскопок вдоль береговой линии на бухте Чешме в Западной Турции. Здесь археологи также нашли слой древнего мусора, оставшийся после цунами и не смытый обратно в море из-за стены, а также останки собаки. Открытие показывает, что на район обрушивалось несколько цунами, связанных с извержением Тиры. Согласно радиоуглеродному анализу материала, окружающего останки, их возраст датируется не ранее 1612 годом до нашей эры.

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Александр Еникеев
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