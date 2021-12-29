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В Эстонии назвали невозможным быстрый перевод русских школ на эстонский язык

Президент Эстонии считает, что невозможно быстро перевести русские школы на эстонский язык

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис назвал невозможным быстрый перевод русских школ на эстонский язык из-за дефицита учителей в стране. Об этом он высказался в интервью телеканалу ETV+.

Карис высказал убеждение, что Эстонии необходимо двигаться «в направлении перехода на эстоноязычное образование», однако подчеркнул, что для этого сначала нужно решить кадровый вопрос. «Объявить сегодня, что завтра все будет на эстонском, невозможно. Нужно продумать подготовку учителей, и это касается не только русскоязычных школ, но и учителей любых школ вообще», — объяснил он.

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Глава государства также отметил, что учить эстонскому языку необходимо с детского сада. «Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше все будет куда проще», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в своем интервью Карис назвал допустимым существование русскоязычных школ в Эстонии. Он напомнил, что в стране есть возможность учиться на английском и французском языках, и указал на то, что русский в этом смысле не должен быть исключением.

7 декабря Министерство образования Эстонии представило план полной дерусификации образования в стране. Согласно документу, к 2035 году в республике не останется русскоязычных школ.

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Георгий Нестеров
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